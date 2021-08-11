جاهز حدائق أكتوبر يعلن تسليم آخر دفعة من شقق "سكن مصر" جوار مدينة الإنتاج الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

بدء جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في تسليم الدفعة الأخيرة من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية بمشروع سكن مصر بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، بإجمالي 1512 وحدة سكنية، ويستمر التسليم حتى 20 سبتمبر المقبل.

أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 88، 43، 169، يوم الأربعاء 11/8/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 14/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 130، 143، 120، يوم الأحد 16/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 89، 125، 121، يوم الإثنين 17/8/2021، ووحدات العمارات أرقام 204، 144، 166، يوم الثلاثاء 18/8/2021 وتخصيص يوم الأربعاء 15/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 56، 133، 147، يوم الأحد 22/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 108، 118، 146، يوم الإثنين 23/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 106، 131، 142، يوم الثلاثاء 24/8/2021، وتخصيص يوم الخميس 16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الخامس، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام 132، 134، 41، يوم الأحد 29/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 141، 145، 40، يوم الإثنين 30/8/2021، ووحدات العمارات أرقام، 39، 25، 31، يوم الثلاثاء 31/8/2021، وتخصيص يوم الأحد 19/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام، 47، 30، 36، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 35، 44، 34، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارات أرقام، 33، 107، 29، يوم الثلاثاء 7/9/2021، وتخصيص يوم الإثنين 20/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع السابع.

وأشار إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز المدينة لاستكمال باقي الإجراءات ومعاينة واستلام الوحدة.