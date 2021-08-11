شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021 .. إعلان النتيجة بالدرجات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على غرار السنوات الماضية من حيث ظهورها بدرجات ومجاميع، قائلة: "تنسيق الجامعات يحتاج لدرجات وليس تقديرات ومن ثم سوف تعلن نتيجة الثانوية العامة 2021 الأسبوع المقبل بدرجات تظهر من خلال المجموع الحاصل عليه الطالب ودرجاته فى المواد الدراسية.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تعلن نتيجة الثانوية العامة في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس وكل ما يكتب عن مؤشرات وتوقعات ومواعيد غير صحيح ولا علاقة للوزارة به من قريب أو بعيد وما نعلنه ننفذه حرفيا ولا داعى للاجتهادات والزج بالثانوية العامة في كل خبر.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021، إلكترونيا، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.



وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.