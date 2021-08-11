شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: وصلنا لعبور 79 سفينة فى اليوم بدلا من 45 بفضل قناة السويس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت أرباحًا كبيرةً خلال السنوات الأخيرة، موضحا أن الهيئة أجرت مقارنة بين الست سنوات التي سبقت افتتاح قناة السويس الجديدة، وبعد افتتاحها، وتوصلت إلى أن إيرادات القناة ارتفعت في ظل قناة السويس الجديدة التي أتاحت مرور عدد كبير من السفن.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، إلى أن أقصى عدد من السفن كان يمر من خلال القناة هو 45 سفينة، أما اليوم تمر 79 سفينة عبر قناة السويس، مضيفا أن ذلك مؤشر على جدوى القناة الجديدة، ودورها في زيادة الإيرادات.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن جميع الأخبار التي جرى تداولها بشأن التشكيك في جدوى قناة السويس الجديدة عارية تمامًا من الصحة، مشيرًا إلى أن القناة الجديدة نجحت في تحقيق أهدافها، كما أنها فتحت استثمارات جديدة مرتبطة بأرباح القناة.

وذكر أن قناة السويس تُجنب العالم عمليات القرصنة التي تحدث خلال المرور بطريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن حركة التجارة العالمية تعافت حاليًا، وهناك زيادة في أعداد السفن التي تمر عبر قناة السويس.