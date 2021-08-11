شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: المنطقة الصناعية الروسية أول تجربة تنفذها موسكو بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الصناعية الروسية ليست موضوعا جديدا ولكنه موجود منذ فترة، حيث إن هناك اتفاقية موقعة بين الحكومتين المصرية والروسية بغرض إنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية.

وأضاف "زكي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "Ten" الثلاثاء، أن المنطقة الصناعية الروسية من المناطق الكثيرة التي نجحت بشكل كبير في روسيا، موضحًا أنها أول تجربة تنشأ فيها منطقة صناعية خارج روسيا في المطلق، وستكون لأول مرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وتابع، أن تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس أخذ وقتًا في الإعداد والتحضير، وكان هناك بعض التعديلات التي كان يستوجب عملها على الاتفاقية الإطارية ثم تحويل الاتفاقية لعقد تشغيلي لكي يتم التنفيذ على أرض الواقع بشكل محدد.