شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت: رؤية لخلق جيل جديد فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية هدفها نقل مصر نقلة نوعية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كون تخصصاتها مطلوبة في كافة أنحاء العالم، وتابع: "هدفنا خلق جيل جديد في هذا المجال وإتاحة طرق تدريس وتعليم غير مسبوقة ويحتاجها سوق العلم في المنطقة ودول العالم".

وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدراسة بالجامعة ستكون مع بداية العام الدراسى المقبل، وتابع: "والتقديم مفتوح الآن عبر موقع الجامعة لمعرفة خطوات التقدم والقبول".

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،قد قال إن جامعة مصر المعلوماتية، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها، كأول جامعة فى الشرق الأوسط متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستتعاقد مع جامعات دولية مرموقة، لإتاحة أفضل المناهج وتقنيات التدريس وأحدث الوسائل التكنولوجية للشباب.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الشباب المصرى لديه وعيا كبيرا واهتماما بالمشاركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسوق العمل، مبينا أن الدولة المصرية تتعاقد مع جامعتين أمريكيتين هما جامعتي "بوردو" لحصول الطلاب على شهادات الجامعة الأمريكية بعد التخرج، قائلا: "الطلاب سيدرسون في أول 3 أعوام بجامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية بطريقة ومناهج ومع أساتذة جامعة بوردو سواء عبر الاستضافة أو التعليم عن بعد، أما الجامعة الثانية فهي منيسوتا".

وتابع الوزير: "في العام الأخير سيسافر الطالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الشهادة من جامعة بوردو الأمريكية بدرجة البكالوريوس"، مبينا أن الجامعة التكنولوجية الجديدة بها 4 كليات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكمل الدكتور عمرو طلعت: "الرئيس شدد على أن أي طالب نابغة يجتاز امتحانات القبول سيتم قبوله حتى إذا كانت ظروفه المادية ضعيفة، وهناك مجموعة من المنح لأوائل الثانوية العامة مجانا، تشمل إعفاء من المصاريف وهناك مجموعة من المنح تتدرج حسب التفوق وتصل إلى 50% من المصاريف".

وأشار إلى أن الجامعة الجديدة ستبدأ نشاطها مطلع العام المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأن المبنى أوشك على الانتهاء ويتبقى له اللمسات النهائية حاليا، ويمكن للطلاب التقدم في أي وقت في الأيام المقبلة للجامعة الجديدة، وسيجرى الإعلان عن اسم رئيس مجلس أمناء الجامعة الأسبوع المقبل، متابعا: "الطاقة الاستيعابية للجامعة 10 آلاف طالب وستغطي كل التخصصات التكنولوجية الحديثة، والطالب المتفوق وسيلتزم بالتفوق سيستمر في المنحة حتى نهاية دراسته، وسيكون هناك قبول مجاني لأوائل الثانوية العامة بالجامعة، والمصاريف التقريبية للجامعة أقل من 100 ألف جنيه في العام".