شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة مكافحة كورونا: سلالة دلتا لم تدخل مصر.. وجميع اللقاحات آمنة وفعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات لا تزيد بشكل مفاجئ، وإنما تدريجيا حتى تصل للذروة، وهو ما يحدث في كل موجة من موجات فيروس كورونا، مشيراً إلى أن المعدل الحالي هو تقديرات متوقعة، بعد وصولنا لدرجات الثبات في الموجة الثالثة، والأرقام مرشحة للتزايد، ونسعى ألا يكون هناك حالات صعبة تؤدي إلى الوفاة.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "حتى الآن دلتا ودلتا بلس لا وجود لهما ولم يثبت ذلك، وكل ما موجود الآن هو المتبقى من الموجة الثالثة، والأمر يتعلق بالفحص الجيني للفيروس لمعرفة متحور دلتا وفي حال وجوده سيجرى الإعلان عنه على الفور".

وقال: "فايزر نسبة الوقاية بعد الجرعة الأولى منه تتخطى الـ70%، أما باقي اللقاحات فعالة، ولكن لم ترصد فاعليتها بعد الجرعة الأولى منها، ولو حصلنا على جرعة ثالثة معززة، الأمر لن يضر الإنسان الحاصل عليها بأي شكل من الأشكال".

وتابع: "كان هناك اجتماع للجنة العلمية بخصوص تغيير البروتوكول، وكان هناك نقاش دار حول لقاح جونسون آند جونسون مع أحد الأساتذة والأطباء المشرفين على هذا اللقاح، ولم نجد إجابة واضحة حول فاعليته أو تأثيره على أصحاب المناعات الضعيفة، على الرغم من أنه متشابه مع أسترازينيكا، ولكنه بالتأكيد لديه أمان وفاعلية، ومصر تراعي هذين العاملين في المقام الأول قبل استقدام أي لقاح".

وقال: "أماكن تلقي اللقاح موجودة ومنتشرة ونوفر اللقاح بشكل كبير، ولكن لابد أن نراعي أن عدد الشعب كبير، وهو تحدي كبير للوصول للمستهدف من التطعيم، طالما أن هناك اهتماما من الدولة والمواطن بهذا الأمر".