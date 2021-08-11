شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى مطار القاهرة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولى منذ قليل 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا " مقدمة من جمهورية رومانيا إلى مصر، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا"، في إطار عمق وترابط العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إلى جهود مصر للتنوع في مصادر توفير لقاحات فيروس كورونا، واستمرار توريدها تباعًا، من خلال اتفاقيات التعاون التي تجريها وزارة الصحة والسكان مع مختلف الدول والجهات والشركات المُنتجة للقاحات، إلى جانب التعاون مع مرفق "كوفاكس" بالتحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالإضافة إلى التصنيع المحلي للقاح "ساينوفاك – فاكسيرا".

وأكد أن جميع أنواع اللقاحات التي تم توفيرها لتطعيم المواطنين بمراكز تلقي اللقاح حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، منها (جونسون آند جونسون، استرازينيكا، ساينوفاك، ساينوفارم).