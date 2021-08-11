شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تعوض سكان منطقة عزبة المطار ومسار محور عدلى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة 62 عقار فى أحياء السلام أول والمطرية من إجمالى 159 عقارا منهم 55 عقارا بحى المطرية، مشيرا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة طبقا للأسعار بالمنطقة، ولا يتم إخلاء أى عقارات إلا بعد صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن محور المستشار عدلى منصور يربط مناطق النزهة وحى السلام وعين شمس والمطرية بطريق شبرا بنها الحر كما يمر المحور بالنزهة، والسلام ، وعين شمس وينتهى بميدان رنين بالمطرية بطول 16 كيلو متر، ومن المنتظر أن يحدث المحور بعد انتهائه انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

وأكد إبراهيم صابر أنه تم إزالة 19 عقارا من إجمالى 102 عقار مقرر إزالتها بمنطقة عزبة المطار بجوار منطقة عشوائية مشيرا إلى أنه سيتم إعادة استخدام المنطقة لخدمة السكان بأماكن حيوية، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير المنطقة، مشيرا إلى أن أصحاب العقارات حصلوا على التعويضات اللازمة ولا يتم إخلاء أي عقار إلا بعد صرف التعويضات الخاصة بالمواطنين.