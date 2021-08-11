شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى: شباب المنطقة العربية وإفريقيا مستهدفون بالمخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة والى، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إنه ما زالت دولة أفغانستان الدولة الأولى عالمياً في إنتاج الأفيون، بينما كولومبيا هي الأولى عالمياً في إنتاج الكوكايين، موضحة "عصابات الجريمة المنظمة تعمل على زيادة المساحات المنزرعة من المخدرات"، لافتة إلى أن الشباب في المنطقة العربية وإفريقيا مستهدفون بالمخدرات.

وأضافت "غادة والى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك عصابات وشركات كبرى تعمل على زيادة إنتاج المخدرات حول العالم، في الوقت الذى فيه انخفاض فى درجة الوعى فيما يخص أضرار الحشيش والقنبيات على صحة الإنسان، وتابعت: "هناك معلومة خاطئة لدى المتعاطين بأن هذه المخدرات لا تضر بصحتهم"، مشيرة إلى انخفاض أسعار مخدر الحشيش.

وأكدت "غادة والى"، أن هناك ترويج للمخدرات بشكل مباشر وغير مباشر وعبر السوشيال ميديا، وتابعت: "الشباب في إفريقيا والمنطقة العربية مستهدفين، كون القارة والمنطقة العربية هما أكبر منطقة بها شباب على مستوى العالم"، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورا كبيرا في رصد ومتابعة الأعمال الدرامية وتصدر تقارير سنوية للأعمال التي تصدر ولا يوجد بها أي مشاهد تروج للمخدرات.