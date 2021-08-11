شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية خطوة جديدة فى بناء مصر الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، قائلاً: "خطوة جديدة في بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى أنها تخلق جيل جديد متعمق في قطاع الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من أجل أن ينقل مصر نقلة نوعية في ذلك ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة، إضافة إلى أنها تخلق فرصة تعليم بمميزات سليمة".

وأضاف "طلعت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن التعليم في الجامعة يتيح للطلاب مجال تعليم متطور ومواكب للتطورات الكبيرة التي يشهدها قطاع تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أن بها أحدث النظم والمناهج العالمية.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة الاهتمام بالمتفوقين وإعطائهم منحا دراسية، وتابع: "منح للمتفوقين وأوائل الثانوية العامة.. وإعفاء كامل للمصروفات، مؤكداً أن هدف الجامعة هو التفوق العلمى كون الجامعة جادة ومتعاقدة مع جامعات علمية عالمية مرموقة وهدفها تعليم الطلاب على أعلى النظم العالمية.