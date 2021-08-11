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ننشر صور وصول شحنة جديدة من لقاح أستزينكا قادمة من رومانيا

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القاهرة - سامية سيد - حصل اليوم السابع على صور خاصة بشحنة لقاح أسترازينكا التى وصلت مساء اليوم الثلاثاء قادمة من رومانيا.

 

وكان مطار القاهرة الدولى قد استقبل منذ قليل 525 ألف جرعة من لقاح فيروس من إنتاج شركة أسترازينيكا مقدمة من جمهورية رومانيا إلى مصر، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا"، في إطارعمق وترابط العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين.

 

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة إلى جهود مصر للتنوع فيمصادر توفير لقاحات فيروس كورونا، واستمرار توريدها تباعًا، من خلال اتفاقياتالتعاون التي تجريها وزارة الصحة والسكان مع مختلف الدول والجهات والشركاتالمُنتجة للقاحات، إلى جانب التعاون مع مرفق "كوفاكس" بالتحالف الدولي للأمصالواللقاحات (GAVI)، ومجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"،بالإضافة إلى التصنيع المحلي للقاح "ساينوفاك – فاكسيرا".

 

وأكد أن جميع أنواع اللقاحات التي تم توفيرها لتطعيم المواطنين بمراكز تلقي اللقاححاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، منها (جونسون آندجونسون، استرازينيكا، ساينوفاك، ساينوفارم).

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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