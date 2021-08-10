الصحة: 76% فعالية لقاح أسترازينيكا في الوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة ومحمد عبيد:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "أسترازينيكا " بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، مقدمة من جمهورية رومانيا، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا".

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن شحنة اللقاحات سوف تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية، قبل توزيعها على المراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، لافتاً إلى أن لقاح "أسترازينيكا" يتم حقنه على جرعتين يفصل بينهما 12 أسبوعاً (3 أشهر).

وأكدت أن لقاح "أسترازينيكا" أثبت فعالية بنسبة 76% في الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، و100% في الوقاية من الوصول إلى الحالات المتوسطة والشديدة، مشيرة إلى أنه حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وناشدت الوزارة، المواطنين بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال مراكز تلقي اللقاحات التي بلغ عددها 539 مركز ًا موزعين على محافظات الجمهورية، فضلاً عن 126 مركزًا لاستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح، والمؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، والتي تستخدم لأغراض السفر وغيرها.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان تسلمت 261 ألف و600 جرعة من لقاح "جونسون أند جوسون" صباح أمس الإثنين، عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الوزارة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين.