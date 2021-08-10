تحصد أرواح المواطنين.. برلماني يحذر من منازل ومطالع الدائري العشوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن انتشار عدد من المطالع والمنازل العشوائية على الطريق الدائري؛ مما يشكل خطورة مباشرة على حياة المواطنين.

وأوضح محسب، خلال بيان له اليوم الثلاثاء، أن هناك عددًا من المنازل والمطالع العشوائية المنتشرة على الطريق الدائري؛ ومنها على سبيل المثال عدد من المدقات الرملية في المنطقة من محور صفط اللبن وحتى نزلة المريوطية على الجانبين، وأن هذه المدقات الرملية تشكل خطرًا يهدد قائدي السيارات والمواطنين بشكل عام؛ لأنها تتسبب بشكل مباشر في انقلاب السيارات، لأن الصعود عبرها قد يكون خطرًا لأن السيارات على الدائري لا تنتبه إلى وجودها، كما أن هناك مَن يستخدم هذه المنازل أو المطالع بشكل عكسي، ومن ثم يقع الكثير من حوادث التصادم بسببها.

وطالب عضو مجلس النواب الهيئة العامة للطرق والكباري، بتقديم حصر شامل بعدد المنازل والمطالع العشوائية على الطريق الدائري، ومن ثم الوقوف على أسباب إنشائها، تمهيدًا لغلقها أو زيادة المطالع والمنازل الشرعية في حالة احتياج المنطقة إلى ذلك، على أن تكون بحوائط خرسانية مرتفعة للحفاظ على حياة المواطنين.

وأكد محسب أن قطاع الطرق والكباري والمنظومة بشكل عام تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة؛ مما يستوجب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات، على أن يكون المواطنون أكثر حرصًا في عدم إنشاء منازل ومطالع مخالفة وغير شرعية؛ لأنها في النهاية تنعكس عليهم بنتائج سلبية.