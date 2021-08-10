نشرة الحوادث.. حُكم جديد لصالح "زينة" وبراءة المتهم بضرب "مستشار فاندام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

قضت دائرة الأمور الوقتية بمحكمة مدينة نصر، برفض الطلب المقدم من الفنان أحمد عز بتحويل نجليه من الفنانة زينة من المدرسة البريطانية إلى "فيوتشر".

أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في أغسطس 2021، نهائية الحكم الذي أصدره المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، بتأييد قرار وزير الأوقاف بتنظيم موضوع الخطبة الموحدة ليوم الجمعة للأئمة والدعاة والخطباء على مستوى المساجد والزوايا بجمهورية مصر العربية, وقد أصبح هذا الحكم نهائياً وباتاً.

تباشر نيابة عين شمس، التحقيق في واقعة مقتل شاب على يد عدد من الأشخاص في عين شمس.

قضت محكمة مستأنف النزهة، بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبس شخص 3 أشهر بتهمة التعدي بالضرب على مستشار إعلامي للفنان العالمي "فاندام" وبراءته من التهم المنسوبة له، مما أدى لإصابته بجروح استدعت علاجه.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتعدي مسن بالضرب على شاب من ذوي الهمم بالجيزة.

قال مصدر أمني، أنه لا صحة الادعاءات التي تروج لها جماعة الإخوان الإرهابية، عبر أبواقها الإعلامية، وشبكة الإنترنت.