شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: المواطن يعى خطورة حرق قش الأرز و200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مصر تضع خطة منذ 3 سنوات على المستوى الوطني بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والزراعة، للسيطرة على الحرق المكشوف لقش الأرز، بجانب فحص عوادم السيارات والتفتيش على المصانع ووقف مكامير الفحم غير المرخصة وأماكن حرق الطوب وغيرها، إضافة إلى الجانب التوعوى لتوعية المواطنين بخطورة هذه الأمور.

وأضافت ياسمين فؤاد، في لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن المواطن بات على علم بأهمية قش الأرز واستخدامه كعلف للحيوانات بدلا من حرقه وتلويث البيئة، كما أن المصانع أصبحت أكثر وعيا بخطورة التلوث البيئي من خلال الانبعاثات الصناعية، متابعة: "لدينا مشروع ممول من البنك الدولى بقيمة 200 مليون دولار لتحسين جودة الهواء".

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتجاه إلى استخدام السيارات والأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، يكون لها آثارا إيجابية على جودة نوعية الهواء، مبينة: "التغيرات المناخية تعانى منها كل الدول بالعالم حاليا وهذه التغيرات تهدد الشعوب كافة، وتعكف مصر منذ 2015 على بذل جهود كبيرة في التنبيه بخطورة آثار الانبعاثات الملوثة في زيادة التغيرات المناخية".

وأشارت إلى أن مصر ستستضيف مؤتمر التغير المناخي على أراضيها في 2022، متابعة: "تم الانتهاء من إعداد خريطة مناخية وبيئية لدراسة التغيرات في المجتمعات العمرانية الجديدة، ونحن ننسق مع وزارة الزراعة حول آليات التكيف مع آثار ظاهرة التغير المناخي في اختيار المحاصيل الزراعية التي تتلاءم مع ارتفاع درجات الحرارة، لاسيما وأن التغير المناخي هو القضية الأهم على الساحة الدولية خاصة مع تصاعد جائحة كورونا".