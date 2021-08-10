شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الدولة توفر تمويلا بـ5% لرفع كفاءة العنابر لمربى الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة أصدرت عدة نشرات ونصائح للفلاحين والمربين لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، موجها نصيحة للمربين: علينا أن نغتنم الفرص التمويلية والفنية والدعم الذى تقدمه وزارة الزراعة للمربيين من خلال البنك المركزى لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق، حيث لا تعانى من ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة توفر تمويلا بـ5% لرفع كفاءة العنابر وتحويلها إلى نظام تربية مغلق وما يترتب عليها من آثار.

وتابع: "بالنسبة للعنابر المفتوحة ننصح بعدم الإفراط في استخدام المياه لزيادة نسبة الرطوبة، لأنه يجعل الحيوان والطائر في قمة الإجهاد الحرارى، بجانب تجنب نقل الحيوانات نهارا في ارتفاع درجات الحرارة، ولا تأكل في الجو الحار لأن الطائر لن يأكل بشكل جيد".