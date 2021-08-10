شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: جامعة مصر المعلوماتية تتعاقد مع جامعات دولية والمصروفات أقل من 100 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن جامعة مصر المعلوماتية، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها، كأول جامعة فى الشرق الأوسط متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستتعاقد مع جامعات دولية مرموقة، لإتاحة أفضل المناهج وتقنيات التدريس وأحدث الوسائل التكنولوجية للشباب.

وأضاف طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن الشباب المصرى لديه وعيا كبيرا واهتماما بالمشاركة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بسوق العمل، مبينا أن الدولة المصرية تتعاقد مع جامعتين أمريكيتين هما جامعتي "بوردو" لحصول الطلاب على شهادات الجامعة الأمريكية بعد التخرج، قائلا: "الطلاب سيدرسون في أول 3 أعوام بجامعة مصر المعلوماتية بالعاصمة الإدارية بطريقة ومناهج ومع أساتذة جامعة بوردو سواء عبر الاستضافة أو التعليم عن بعد، أما الجامعة الثانية فهي منيسوتا".

وتابع الوزير: "في العام الأخير سيسافر الطالب إلى الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على الشهادة من جامعة بوردو الأمريكية بدرجة البكالوريوس"، مبينا أن الجامعة التكنولوجية الجديدة بها 4 كليات في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكمل الدكتور عمرو طلعت: "الرئيس شدد على أن أي طالب نابغة يجتاز امتحانات القبول سيتم قبوله حتى إذا كانت ظروفه المادية ضعيفة، وهناك مجموعة من المنح لأوائل الثانوية العامة مجانا، تشمل إعفاء من المصاريف وهناك مجموعة من المنح تتدرج حسب التفوق وتصل إلى 50% من المصاريف".

وأشار إلى أن الجامعة الجديدة ستبدأ نشاطها مطلع العام المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأن المبنى أوشك على الانتهاء ويتبقى له اللمسات النهائية حاليا، ويمكن للطلاب التقدم في أي وقت في الأيام المقبلة للجامعة الجديدة، وسيجرى الإعلان عن اسم رئيس مجلس أمناء الجامعة الأسبوع المقبل، متابعا: "الطاقة الاستيعابية للجامعة 10 آلاف طالب وستغطي كل التخصصات التكنولوجية الحديثة، والطالب المتفوق وسيلتزم بالتفوق سيستمر في المنحة حتى نهاية دراسته، وسيكون هناك قبول مجاني لأوائل الثانوية العامة بالجامعة، والمصاريف التقريبية للجامعة أقل من 100 ألف جنيه في العام".