شكرا لقرائتكم خبر عن المصل واللقاح: علماء يدرسون منح جرعة ثالثة من لقاح كورونا بسبب التحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن جونسون آند جونسون لقاح جرعة واحدة يعطى مناعة قوية بمثابة جرعتين من اللقاحات الأخرى، مؤكدا أن العلماء يبحثون دراسة اللقاحات الأخرى لإمكانية الحصول على جرعة ثالثة فى الوقت الحالى بسبب تحورات كورونا الحالية.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على عبر برنامجه "حضرة المواطن"، أن هناك تحديث لكل اللقاحات على المتحورات الجديدة، واللقاحات الصينية تحتاج لجرعة تنشيطية ثالثة، ولقاح أسترازينيكا يحتاج إلى جرعة ثالثة تنشيطية.

وتابع الدكتور أمجد الحداد، أن جونسون آند جونسون جرعة واحدة وتنشيطية وفعالة لمدة عام، واللقاحات الأخرى مدتها 6 أشهر أو 9 أشهر ولو حدث تحورات لا بد من تطوير اللقاح.