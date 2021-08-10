شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل جديد للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة اعتبارا من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، قرارا بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى الخاص بالهيئة، بعد خروج المستشار محمد عبده حسن البراوى نائب رئيس الهيئة وعضو المجلس الأعلى، فى 11 اغسطس الجارى.

وتضمن التشكيل الجديد وفقا للقرار رقم 2019 لسنة 2021، المستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا للهيئة وعضوية كل من المستشار الدكتور ابراهيم محمد حسنين والمستشار أيمن محمد حسن البقلاوى والمستشار جميل إبراهيم على فرح، والمستشار عبد الفتاح عبد الحميد على والمستشار فايق فخرى حزين والمستشار رأفت فتحى عبد الله، وشمل القرار أن يجرى العمل به اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 12 اغسطس.