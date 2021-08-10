شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى ينعى استشهاد 25 عسكريا فى حرائق بولايتى تيزى وزو وبجاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، مقتل 25 عسكريا من قوات الجيش الوطني الجزائري، في حرائق بولايتي تيزي وزو وبجاية.

وكتب الرئيس الجزائري، على صفحته الرسمية بتويتر: "ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو."

وأضاف: أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.، تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون"