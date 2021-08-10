شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: استشهاد 18 عسكريا إثر حرائق غابات تيزى وزو وبجاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 18 عسكريا إثر حرائق الغابات في ولاية تيزى وزو، مشيرة إلى تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية، منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، بتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي الجزائرى، خاصة بمنطقة إيشلاظن، بين بلديتي عين الحمام والأربعاء نات-إيراثن بولاية تيزي وزو، وكذا في ولاية بجاية بمنطقة تالة حمدون.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى إصابة 6 عسكريين بحروق متفاوتة الخطورة. كما أصيب 7 عسكريين بجروح، وأربعة بحروق بالغة وأربعة آخرين بحروق خفيفة، تابعين للكتيبة الرابعة للمشاة المستقلة، المتواجدة بتالة حمدون، بولاية بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة، والتي تمكنت بتدخلها من إنقاذ مائة وعشرة 110 مواطنا، بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران.

وتقدم الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائرى باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم وللمؤسسة العسكرية، راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، متمنيا الشفاء العاجل لبقية المصابين.