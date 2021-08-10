الرئيس الأفغانى يصدر تعليمات بتسليح المدنيين لمواجهة "طالبان"

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الأفغانى أشرف غنى، اليوم الثلاثاء، تعليمات بتسليح المدنيين لمواجهة حركة "طالبان"، مشددا على ضرورة مواصلة القتال ضد مسلحى الحركة، بحسب "سبوتنيك".

ووفقا لوكالة "بلومبرج"، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم، التصدى بنجاح لهجوم مسلحى الحركة على مدينة مزار شريف، وذلك بعدما زعمت حركة "طالبان" مهاجمة مزار شريف، كبرى مدن شمال أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ.

وأكد بيان صادر عن الجيش الأفغانى تنفيذ غارات جوية ضد مقاتلى "طالبان" فى ولاية بلخ، معلنا مقتل 18 من الحركة وإصابة 13 آخرين.

وفى سياق متصل، شن الطيران الأمريكى قصفا على مواقع حركة "طالبان" فى عدة مواقع منها مديرية نجراب بولاية كابيسة، وفى هلمند.

وتشهد الساحة الأفغانية، فى الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التى أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة فى البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة فى عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحى حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسى (ناتو)، مطلع مايو الماضي، والذى من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وتسيطر طالبان حتى الآن على عواصم 6 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهى مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان، ومدينة تالقان عاصمة إقليم تخار، وكذلك عواصم ولايات "نيمروز" و"جوزجان" و"سارى - بول" و"قندوز".