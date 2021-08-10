شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج غدا ببعض شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستمرة في الأجواء الحالية، ودرجات الحرارة لن ترتفع عما عليه الآن.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، أن درجة الحرارة الأسبوع الحالي من 36 إلى 37 درجة، بينما كانت الأسبوع الماضي 43 درجة، موضحا أن ارتفاع نسب الرطوبة مستمر طوال الأسبوع الحالي، موضحًا أن الطقس سيكون لطيفًا ليلًا.

وحذر المواطنين من ارتفاع الموج غدًا في الإسكندرية والعلمين ومطروح، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر على الشاطئ، ما يدفع بغلق بعض الشواطئ، مطالبا المصيفين بالالتزام لتعليمات أمن الشواطئ.

ولفت محمود شاهين، إلى أن أفضل الأماكن للمصيف خلال إجازة نهاية الأسبوع الحالي الخميس، الجمعة والسبت، هي الشواطئ المطلة على البحر المتوسط.