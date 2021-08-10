شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث تحيا مصر: 8 ملايين مستفيد من قوافل الصندوق بكافة أنحاء الجمهورية كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن 8 ملايين مستفيد من قوافل صندوق تحيا مصر فى كافة أنحاء الجمهورية كل عام، مضيفا أن قافلة سيدى برانى التى ينظمها صندوق تحيا مصر، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" تستهدف 1500 أسرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد، أن غدا قافلة مدينة الطور بجنوب سيناء لتكثيف الصندوق للوصول إلى الأسر غير مستحقة بالصندوق، وأن هناك خطة للتوسع فى المناطق الحدودية للجمهورية، لتوفير المواد الغذائية وبتنسيق مع مبادرة بالهنا والشفا.

وتابع متحدث صندوق تحيا مصر، أن الخميس المقبل نشارك مع الأمم المتحدة فى إحياء اليوم العالمى للشباب بجلسة تناقش تحديات توفير الغذاء للمناطق التى تعانى من كوارث أو اضطربات، ونستعرض فى الجلسة توفير الغذاء للأسر المتضررة، مؤكدا أن خلال المرحلة الثالثة لمبادرة كلنا جنبك لمرضى الفشل الكلوى بتوجيهات الرئيس لتوفير 1500 ماكينة غسيل كلوى وحاليا تم توفير 1200 ماكينة ويتبقى 300 ماكينة أخرى جارى العامل على توفيرهم، وتم توفير 250 حضانة طفل بمستشفيات.