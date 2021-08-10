شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى عن حرائق بلاده: وطننا يعش محنة أليمة وسينتصر فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدّم الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تعازيه لعائلات ضحايا الحرائـق فى "تيزي وزو"، كما أمر بالتكفل بالمصابين.

وأبدى رئيس الجمهورية، أسفه للحرائق الضخمة التي اجتاحت العديد من ولايات الوطن وخلفت 7 ضحايا حتى الآن.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على تويتر، قال الرئيس تبون: “يعيش وطننا المفدّى، مرة أخرى، محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة، وكما انتصرنا في المحن السابقة، سننتصر في هذه بحول الله".

وتابع الرئيس قائلا: "قلوبنا مع كل من يساهم في إخماد النيران"، كما أكد رئيس الجمهورية، إسداء تعليمات لاتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التحكم والسيطرة على الوضع.

واندلعت حرائق هائلة منذ مساء الاثنين في منطقة القبائل بولاية تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة الجزائر)، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل حسب عناصر الإطفاء وسلطات الغابات المحلية.

كما تسببت في احتراق عدة مبانٍ ومنازل بالعديد من القرى، ما جعل سكانها يفرون تاركين كل شيء وراءهم.