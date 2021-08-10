شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الوزارات.. الصحة: وصول 700 ألف جرعة الدفعة الثانية من لقاح جونسون خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التضامن تؤكد استمرار صرف معاشات أغسطس بالإجراءات الاحترازية
مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن بسبب انقطاع التيار بطنطا
وزير الأوقاف : ندعم الدعاة والواعظات فى صناعة التجديد والتعايش المشترك
الزراعة: استخدام أشعة جاما لوقاية الغذاء أثناء تخزينه من السموم الفطرية
المترو: استمرار إيقاف العمل بـ4 محطات بالخط الثالث حتى السابعة صباح غد
الصحة تغلق مستشفى خاصا ومخزن أدوية لمخالفة للاشتراطات الصحية بالمعادى
الرى تعلن الانتهاء من تبطين 2219 كيلو متر ترع فى المحافظات
وزير التعليم العالى يتفقد مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة عين شمس
وزير الكهرباء يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية
القوى العاملة تعلن تعيين 26 شاباً والتفتيش على 128 منشأة بشمال سيناء
البيئة: اتخاذ خطوات حقيقية للبدء فى مشروعات تحويل المخلفات لطاقة
الأوقاف توزع 130 طن لحوم أضاحى كدفعة رابعة بالمحافظات الجمعة المقبلة
الصحة: وصول 700 ألف جرعة الدفعة الثانية من لقاح جونسون خلال أيام