شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة مكافحة كورونا: اللقاحات فعالة مع جميع متحورات الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهي عاصم، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن جميع اللقاحات الموجودة التي توفرها مصر في مجملها تحمل مستوى أمان متشابه، وكذلك بالنسبة إلى الفعالية الخاصة بها، حيث تقلل جميعها من أعراض الفيروس ونسبة الوفيات.

وتابعت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، خلال حوارها إلى برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبدالغني وسهير جوده على قناة "CBC"، اليوم الثلاثاء، أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية أن تتعاقد مع جميع لقاحات كورونا، وآخرهم لقاح جونسون الذي وصل إلى الدولة قبل يومين، مشددةً على أنه لقاح آمن وفعال ومن جرعة واحدة وتقنيته مثل اللقاح الروسي ولقاح أكسفورد.

ولفتت إلى أن هناك فئات ممنوعة من أخذ اللقاح ومنهم الأقل من 18 عامًا، وبالنسبة إلى المرضى فلا مانع من أخذهم للقاح لأنه أفضل لتقليل أعراض الفيروس، ولكن يوجد فئات خاصة مثل الحوامل والمرضعات لا يمكنهم أخذ اللقاح، وذلك بحسب الأولوية، حيث تحرص الدولة على منح اللقاح للفئات أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

أضافت عاصم أن البعض يحصل على اللقاح لهدف السفر خارج مصر بسبب شروط بعض الدول، متوقعة أن يكون متحور دلتا قد وصل إلى العالم كله، وذلك بناء على ارتفاع أعداد الإصابات حول العالم، ولكن ما يهم أن اللقاحات فعالة مع جميع المتحورات الموجودة في العالم سواء دلتا أو دلتا بلس.

"الستات مايعرفوش يكدبوا" يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا.