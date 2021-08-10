شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للدخان: كتابة الأسعار على علب السجائر سبتمبر المقبل لمنع التلاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هانى أمان، رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان، إن كتابة الأسعار على علب السجائر سبتمبر المقبل لعدم رفع الأسعار بشكل عشوائى، مضيفا أن 75% من أسعار السجائر تذهب إلى الدولة لتوجيهها للتأمين الصحى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الشرقية للدخان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لم يتم زيادة أسعار السجائر منذ 3 سنوات، وهناك رفع عشوائى من قبل البائعين، وأن الشركة تريد الحفاظ على سعر علبة السجائر ولكن السوق والباعة هم من يرفعون السعر.

كانت الشركة الشرقية-ايسترن كومباني، أعلنت فى شهر مايو الماضى، نتائج أعمال الربع الثالث غير المدققة المنتهية في 31 مارس عام 2021، وحققت الشركة إيرادات (شاملة ضرائب القيمة المضافة) بلغت 48.5 مليار جنيه عن فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 مارس عام 2021، مقارنة مع 42.7 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وسجلت زيادة في أحجام المبيعات المحلية من ماركات الشركة الرئيسية بمقدار 4.7% لتسجل 50.8 مليار سيجار مقارنة بـ47.2 مليار سيجارة في فترة المقارنة.