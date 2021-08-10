شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم نيويورك يعلن استقالته بعد اتهامه بالتحرش الجنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، استقالته على خلفية اتهامه بالتحرش، حسبما أوردت "الشرق بلومبرج"، وأفادت "رويترز"، أن كاثى هوشول ستخلف كومو، لتصبح أول حاكمة لنيويورك.

وكشفت مساعدة تنفيذية لحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو عن هويتها ودعت إلى محاسبته على التهم الموجهة إليه بالتحرش الجنسي، وفقا لـ "بى بى سى عربى".

وكانت مزاعم بريتانى كوميسو قد وردت بالتفصيل فى البداية فى تقرير وجد أن كومو تحرش جنسياً بـ 11 امرأة.

وقالت كوميسو، البالغة من العمر 32 عاماً، عن الحالات التى تعرضت فيها للمس بصورة غير لائقة أثناء عملها تحت قيادة الحاكم: "ما فعله معى كان جريمة".

ينفى كومو، البالغ من العمر 63 عاماً، قيامه بأى عمل خاطئ ويقاوم حتى الآن الدعوات بالاستقالة.

ووجد تحقيق أجراه مكتب المدعية العامة فى الولاية ليتيسيا جيمس الأسبوع الماضى أن سلوك كومو المزعوم تجاه النساء انتهك قانون الولاية والقانون الاتحادي.