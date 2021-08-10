شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الأوكازيون "الوهمى" قضية أمن دولة.. وحررنا 132 محضرا بمخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك بعض المخالفات التى تُرتكب فى الأوكازيون الصيفي، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار، أو العمل بدون تصريح من الجهات المختصة، أو عمل أوكازيون وهمى دون إعلام الجهاز المختصة، موضحا أن الراغب فى الحصول على التصريح عليه التوجه إلى مديرية التموين، ويقدم الأوراق اللازمة، ويحصل على التصريح دون دفع أى رسوم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc": "بعد حصول صاحب المحل على التصريح، يقوم بتعليق الأسعار قبل وبعد الأوكازيون والخصومات، أما الأوكازيون الوهمى تعد قضية أمن دولة طوارئ، لأنه غش للعميل والمواطن، لأننا لدينا فواتير يتم الاطلاع عليها، ويتم فحص الأوكازيون، لأنه لم يتم فرض الأوكازيون عليه كصاحب محل، وتم تحرير 132 محضراً لمخالفات خاصة بالأوكازيون".

وقال المهندس عبد المنعم خليل: "لا بد من الحصول على تصريح من الجهات المختصة للمشاركة فى الأوكازيون، من حق أى محل عمل أى أوكازيون على مدار السنة من خلال الطلب الذى سيقدمه، ولا يوجد أى مانع لذلك، لذلك نرى محلات تقدم عروضا وتخفيضات على مدار العام، وفى حالة رصد أوكازيون وهمى على المواطن أو العميل الإبلاغ على الفور، ولدينا لجان تشن حملات على مدار السنة تقوم بمعاينة الفواتير بشكل مفاجئ فى المحلات للتأكد من أن الأوكازيون ليس وهمياً".