شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب باستخدام الكارت الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب باستخدام الكارت الذكى، والجزء الأول للحركة القضائية بعد اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى، ومد فترة العمل بالمكاتب المطروح بها كراسات شروط "سكن لكل المصريين" لـ 6 مساء، وانخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى فى 4 أشهر، وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام، وتوقيع ميسي لنادى باريس سان جيرمان، وغيرها من الأخبار الأخرى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

وزيرة الصحة: توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب باستخدام الكارت الذكى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"، ومسئولي الوزارات المعنية.





الخليج 365" ينشر نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة صباح غد

ينشر الخليج 365 في العاشرة صباح غدا الأربعاء نتيجة الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار الترقية لـ800 ألف موظف المقدم من التنظيم والإدارة، وعقب ذلك أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين.





الجزء الأول للحركة القضائية بعد اعتمادها من مجلس القضاء الأعلى.. الأسماء

حصل ”الخليج 365” على النص الكامل للجزء الأول من الحركة القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 من أغسطس سنة 2021 برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى لعام 2022/ 2021 المتضمن ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.





البريد: مد فترة العمل بالمكاتب المطروح بها كراسات شروط "سكن لكل المصريين" لـ 6 مساء

قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد إن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات والتدابير التي تهدف الي تيسير حصول المواطنين علي كراسات الشروط وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية المطروحة من وزارة الإسكان "سكن لكل المصريين" وذلك عبر مكاتب الهيئة بجميع المدن والمحافظات المطرح بها الوحدات السكنية.





أسعار الذهب تهبط لأدنى مستوى فى 4 أشهر وعيار 21 يسجل 758 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب قبل قليل تراجعا بقيمة 3 جنيهات في سوق الصاغة، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 إلي مستويات 758 جنيها للجرام وقت كتابة هذه السطور، وذلك في أدني سعر للذهب منذ أبريل الماضي ليهبط المعدن لأقل مستوي في 4 أشهر.





طوارئ بـ "الكهرباء" لمواجهة الانقطاعات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة.. المناطق المخالفة الأكثر تعرضا لانقطاع التيار.. الوزارة: التطوير والصيانة الدورية جعلت الشبكة لا تتأثر بتخطى الأحمال الـ 33 ألف ميجا وات

رفعت شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ القصوى، لحين انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، وذلك لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين بجميع المحافظات خاصة بعد أن وصل الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء إلى 33 ألف و800 ميجا وات لأول مرة فى مصر، مما أدى إلى حدوث انقطاعات محدودة ببعض المناطق وخاصة المخالفة التى تعتمد على وصلات غير شرعية لتوصيل التيار الكهربائي لعدم وتنظيم هذه الاحمال.





هيئة الدواء توجه بضبط مستحضر لعلاج التهاب القولون.. اعرف التفاصيل

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور دورى رقم 20 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق والوحدات الحكومية من مستحضر بلاسيد تابلت لعلاج التهاب القولون من انتاج شركة سيد تشغيلات 03200091 و03200421 و 03210211، وذلك بناء علي قرار اللجنة العليا للتفتيش بجلسة 3 أغسطس 2012، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد التعهد التام بعدم فض الأحراز إلا في ظل مفتش هيئة الدواء، مع موافاة الهيئة بالكميات التي تم تحريزها علي أن يتم إعدام الكميات.





إحباط محاولة عصابة دولية تهريب 5 ملايين قرص مخدر بـ180 مليون جنيه.. صور

في ضربة أمنية ناجحة تجسد أطر التعاون الدولى، نجحت اجهزة الامن في ضبط أكثر من 5 ملايين قرص من عقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بحوالى 180 مليون جنيه، داخل مركب قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحرى كانت فى طريقها إلى إحدى الدول.

رئيس الوزراء يتابع جهود شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" فى تعزيز دعم الشركات الناشئة.. مصطفى مدبولى: حريصون على دعم الشباب المصرى.. ووزيرة التعاون الدولى: نجحنا فى تمويل 174 شركة بـ275 مليون جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لمتابعة الجهود التى تقوم بها شركة (مصر لريادة الأعمال والاستثمار)، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، فى تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة.





الحكومة ترد على تداول فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة فى تحقيق أى زيادات بإيرادات القناة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاحها، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء.





الصحة: وصول 700 ألف جرعة الدفعة الثانية من لقاح جونسون خلال أيام

توقعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصول 700 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون لمصر كدفعة ثانية خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى دعم مجموعة العمل الإفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الإفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





فرحة عارمة فى منزل أسرة الطفلة مريم بعد توجيه الرئيس السيسى بعلاجها.. فيديو

قدم تليفزيون الخليج 365، بثا مباشرا، من داخل منزل الطفلة مريم التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعلاجها، فى لفتة إنسانية منه، والتى تعانى من مشكلة فى تساقط شعر رأسها، الأمر الذى يجعلها لا تخرج من المنزل.





أول ممرضة روبوت فى مصر.. "شمس" تحفظ أسماء المرضى وتقدم العلاج.. فيديو وصور

حصل ”الخليج 365” على فيديو لأول روبوت "ممرضة آلية" من تنفيذ فريق بحثى من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، ويحمل اسم "شمس" تم تنفيذه تحت رعاية الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف الدكتورة نجوى بدر عميدة الكلية.

السودان يحذر القاطنين فى الخرطوم بعد تجاوز النيل منسوب الفيضان بـ60 سم

أعلن السودان اتخاذ الاحتياطات اللازمة للقاطنين فى الخرطوم بعد تجاوز النيل منسوب الفيضان، ووفقا للجنة الفيضان السودانية، "تجاوز منسوب النيل عند ولاية الخرطوم اليوم الثلاثاء 17.10 متراً، متجاوزاً منسوب الفيضان بـ 60 سنتمتراً".





غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





رسمياً.. باريس سان جيرمان يعلن ضم ميسي بفيديو تاريخي

أعلن نادي باريس سان جيرمان ، بشكل رسمي عن ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلي نادي العاصمة الفرنسية بدءاً من الموسم الجديد 2021-2022.





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حقائق مثيرة عن مواجهات الزمالك والاتحاد قبل مباراة الليلة.. لغة الأرقام ترجح كفة الأبيض.. كتيبة كارتيرون تبحث عن الصعود للقمة.. العميد يفتش عن الظهور الأفريقى.. والعندليب الأكثر مشاركة وجمال عبد الحميد الهداف

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