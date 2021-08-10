شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" تصل مطار القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، الوزير المفوض بالسفارة الرومانية بالقاهرة "قسطنطين روبرت روزلسكيو"، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ورومانيا في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتوفير اللقاحات، وذلك بحضور الدكتور محمد حسانى مساعد الوزيرة لمبادرات الصحة العامة.



جانب من اللقاء

ووجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر للحكومة الرومانية لدعمها مصر بـ 525 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "أسترازينيكا"، والتي من المقرر وصولها اليوم بمطار القاهرة الدولي مقدمة من جمهورية رومانيا إلى مصر، وذلك ضمن اتفاقية ثلاثية بين وزارة الصحة والسكان والحكومة الرومانية وشركة "أسترازينيكا"، في إطار عمق وترابط العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين القطاع الصحي في كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا، وتبادل الخبرات والدروس المستفادة بين البلدين فيما يخص مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث استعرضت الوزيرة استراتيجية الدولة المصرية في التصدي للفيروس ونتائجها منذ بداية الجائحة، والتي ساهمت في انخفاض معدل انتشار الفيروس بين المواطنين وبالتالي انخفاض أعداد الإصابات والوفيات، وكذلك الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي لمصر.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى جهود مصر للتنوع في مصادر توفير لقاحات فيروس كورونا واستمرار توريدها تباعًا، من خلال اتفاقيات التعاون التي تجريها وزارة الصحة والسكان مع مختلف الدول والجهات والشركات المُنتجة للقاحات، إلى جانب التعاون مع مرفق "كوفاكس" بالتحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، ومجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا "AVAT"، بالإضافة إلى التصنيع المحلي للقاح "ساينوفاك – فاكسيرا".



جانب من اللقاء

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن جميع أنواع اللقاحات التي تم توفيرها لتطعيم المواطنين بمراكز تلقي اللقاح حاصلة على اعتماد منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، منها (جونسون آند جونسون، استرازينيكا، ساينوفاك، ساينوفارم).

ومن جانبه، أكد الوزير المفوض بالسفارة الرومانية بالقاهرة، حرص بلاده على التعاون الدائم والمثمر مع مصر على مختلف الأصعدة والمجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بنموذج مصر في التصدي للجائحة، وقدرتها على حماية أرواح ملايين المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس.

كما أعرب عن تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع مصر في مواجهة جائحة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الشحنة التي ستصل مصر تأتي في إطار تعميق العلاقات مع مصر والتي تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية رومانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.