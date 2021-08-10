شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الحاسبات بحلوان: 700 طالب سجول بالفصل الدراسى الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعه حلوان ، إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي قررت فتح الفصل الدراسي الصيفي بداية شهر أغسطس 2021 وفقاً للائحة الكلية والتي تسمح بطرح مقررات بالفصل الدراسي الصيفي والسماح للطلاب بإختيار مقررين من ضمن 18 مقررا.

وأضاف الدكتور أسامة إمام فى بيان، أن قرابة 700 طالب سجلوا بالبرنامج ، وتم بدء العمل الفصل الدراسى الصيفى الأحد 8 اغسطس 2021 على ان تعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الصيفى 19 سبتمبر 2021 ، علماً بأن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كانت أولى الكليات بجامعة حلوان في اعتماد نتيجة دور مايو 2021 لعدد (533) منهم 344 خريج تخصص نظم المعلومات ، 138 خريج تخصص علوم الحاسب ، 16 خريج تخصص تكنولوجيا المعلومات من الشعبة العامة وذلك بقرار رئيس الجامعة رقم 1854 الصادر فى 25/7/2021.

وأشار إلى أن البرنامج المتميز (هندسة البرمجيات) بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي من أولى البرامج على مستوى الجامعة الذى اعتمدت نتيجته حيث تم تخرج عدد 35 طالب وذلك بقرار رئيس الجامعة رقم 1855 بتاريخ 25/7/2021.