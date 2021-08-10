شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: حياة كريمة قضت على مشاكل الصرف الصحى فى 75% من القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، في مقدمتها تقرير عن مبادرة حياة كريمة التي قضت على مشاكل الصرف الصحى فى 75% من قرى الجمهورية، وإعلان وزارة الصحة وصول مليون جرعة من لقاحى "سبوتنيك" و"جونسون" ضد كورونا خلال الفترة المقبلة.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..

تأهيل المدينة النموذجية بالروبيكى.. "الصناعة قاطرة التنمية".. 39.5 مليار جنيه استثمارات الجهاز الحكومى والهيئات والشركات العامة.. الخطة تستهدف استكمال إنشاء المجمعات المتخصصة للصناعات الصغيرة

رفع علم مصر فى حفل الختام أفضل تكريم.. استقبال أسطورى للبطلة جيانا فاروق بمطار القاهرة بعد وصولها من طوكيو.. صاحبة الميدالية البرونزية: التحكيم ظلمنى فى الأولمبياد وبلدى أنصفتنى

95 ألف طالب يسجلون لحجز اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

الأرقام تحدد نسب التراجع.. أزمة تغير المناخ تهدد اقتصادات العالم

اللواء خيرى بركات رئيس جهاز الإحصاء لـ ”الخليج 365”: "حياة كريمة" تقضى على مشاكل الصرف الصحى فى 75 %من قرى الجمهورية

تطعيم 5.4% حتى الآن ضد فيروس كورونا.. "الصحة": 40 مليون جرعة من سبوتنيك

وجونسون تصل مصر خلال الفترة المقبلة



