شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تضبط 3 مصانع غير مرخصة مقامة أسفل عقارات سكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 3 مصانع تزاول أنشطة بدون الحصول علي التراخيص وعدم توافر اشتراطات الحماية المدنية بما يمثل خطورة علي السلامة العامة وذلك خلال حملات علي شوارع المصرف وصفط اللبن والفيومي والخلفاء الراشدين وحوض الذوات ببولاق الدكرور.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن شن حملات علي المصانع التى تمارس أنشطة مخالفة ومقامة أسفل عقارات سكنية حيث شملت المصانع المخالفة التى تم ضبطها "مصنع لتصنيع الملابس ومصنع لإعادة تدوير كيماويات ومعطرات وآخر لتصنيع الشامبو والكمامات الطبية حيث تم استصدار قرار غلق وتشميع لتلك المنشأت واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصآ علي السلامه العامة.

وعلاوة على ذلك فقد تم مصادرة "موازين - ماكينات كبس - عدد 4 ماكينة خياطة - 2 قاعدة ماكينة - 2 ماكينة عراوي - أكياس أقمشة تفصيل الملابس - استاندات – اسطوانات بوتاجاز - كوريك سحب شعلة - 5 كرتونة حمام كريم مجهوله المصدر - 6 كرتونة شامبو مجهول المصدر - 3 كرتونة زجاج - ماكينة طباعة ليزر كاملة - كرتونة مبيدات حشرية ومواد سريعة الاشتعال - 2 سخان هواء – صاروخ ).

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ في حال وجود أي مخزن أو مصنع غير مرخص أسفل العقارات السكنية، أو في حالة أنه لا يتبع إجراءات الحماية المدنية، وذلك من خلال أرقام تلقي الشكاوي التالية:-

الخط الساخن 114 أو من خلال مبادرة صوتك مسموع عبر تقنية الواتس أب على أرقام ( 01016050453 – 01152860444) ومن خلال الخطوط الأرضية وهى ( 35869371 – 35869193 – 35863004 – 35855722 ).