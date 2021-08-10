شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى إثر تصادم 4 سيارات بطريق الدائرى الأوسطى فى 15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 4 اشخاص إثر حادث تصادم 3 سيارات نقل وملاكى وأجرة بطريق الدائرى الأوسطى بمنطقة 15 مايو، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقل المصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الدائرى الأوسطى بالقاهرة بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.