شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب بملتقى المصريين الدارسين بالخارج: الدولة تدعم الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادته بتواجده في ملتقى شباب الدارسين بالخارج، مشيدًا باستراتيجية شباب الدارسين بالخارج التي أطلقتها وزارة الهجرة، وما حققته من نجاح ملموس، يعكس إيمان الدولة المصرية بكافة أركانها بضرورة تمكين الشباب.

جاء ذلك خلال فاعليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج، الذي افتتحته السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة .

واستعرض فتحي رحلته وتجربته الشخصية خلال الملتقى، وشدد على أن الدولة تؤكد دائما على دعم الشباب المصري، وهذا جعل جميع الوزراء أن يكون لديهم مساعدون من الشباب، بل وأصبح الشباب يشاركون بقوة في عملية التنمية الجارية في الدولة، موضحا أن الأمر في مصر الآن وفي عهد الجمهورية الجديدة أصبح أفضل بكثير بفضل توجيهات القيادة السياسية والأداء الجيد للحكومة المصرية.

وقدم فتحي للشباب عددا من النصائح أولها ضرورة العمل بشكل متواصل والإصرار على النجاح حتى ينعكس ذلك على شخصك وبلدك، وتابع: "لن تحقق أي نجاح إلا برضاء والديك عليك، ولو كنت ممن فقد أحدهما فحقق نجاحات لأجلهما".

ويأتى فعاليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج، بمشاركة نحو 200 من هؤلاء الشباب بما فيهم المستجدين المسافرين قريبا ولأول مرة خارج مصر للدراسة، وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم، وأيضًا الإعلان رسميًا عن اختيار ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار MEDCE الذي تم إطلاقه في يناير الماضي ليكون منصة تجمع أبناءنا بالخارج.