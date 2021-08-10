بالأسماء.. "القضاء الأعلى" يعتمد ترقية 1055 قاضيًا بالاستئناف والنقض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أقر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضه، الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2021 \2022 المتضمن ترقية 33 من قضاة محكمة النقض إلى نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم الوظيفية قضاة بمحكمة النقض.

واعتمد مجلس القضاء الأعلي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، تعيين 261 نائب استئناف رؤساء بمحاكم الاستئناف و331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف و350 رئيس من فئة "أ" لتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وأكد المستشار "شوضه" أن مجلس القضاء الأعلى راعى في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن الأمانة العامة ستتلقى تظلمات رجل القضاء على الحركة القضائية من صباح غد الأربعاء حتى نهاية يوم الثلاثاء 17 أغسطس الجاري؛ لبحثها وعرضها على المجلس.