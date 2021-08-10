وزيرة الهجرة: اختيار 19 ممثلًا لـ "مركز الحوار" من شباب مصر الدارسين حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، رسميًا اختيار 19 ممثلاً من 19 دولة حول العالم ليمثلوا مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي MEDCE"، وذلك خلال فاعليات الملتقى السابع لشباب المصريين الدارسين بالخارج الذي انطلق مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة إن عدد الذين سجلوا للالتحاق بعضوية مركز الحوار بلغ 1146 شابا وفتاة، مضيفة أن مركز الحوار وفر العديد من الفرص التدريبية في عدد من الوزارات؛ منها الهجرة والتخطيط والبيئة وهيئة الاستثمار ومركز معلومات مجلس الوزراء.

وكشفت الوزيرة نبيلة مكرم عن عقد اجتماع للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قريبا في شهر أغسطس الجاري مع الشباب الدارسين بالخارج عبر تطبيق "زووم"، وذلك للحديث عن استراتيجية الدولة والتنمية المستدامة والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم.

وتابعت الوزيرة "اليوم هو خطوة جديدة من جهود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE، لمساعدة الطلاب الجدد قبل مغادرتهم لوطنهم والالتحاق بالدراسة بالخارج"، داعية الطلاب الجدد إلى التحدث والتعبير عن مطالبهم واستفساراتهم بالتعاون مع الشباب الدارسين بالخارج والتواصل سويا فيما بينهم حتى يتعرفوا على ما هم مقبلين عليه بالخارج.

وفي أعقاب ذلك، قدم ممثلو مركز الحوار "ميدسي" الذين تم اختيارهم - سواء المشاركين بالحضور الفعلي أو عبر "زووم" - خالص التحية والشكر لوزيرة الهجرة على تواصلها وجهودها، مؤكدين أن مركز وزارة الهجرة للحوار أظهر اهتماما غير مسبوق بشباب الدارسين بالخارج ثم قدم كل ممثل تعريفًا موجزًا عن نفسه وعن الجامعة التي يدرس بها وعن تخصصه، كما استعرض الممثلون مقترحاتهم للفترة القادمة فيما يتعلق بتمثيلهم لمركز الحوار، وأكدوا جميعهم أن المركز خطوة جيدة للتواصل بين الدولة والطلاب الدارسين بالخارج، وأعلنوا ترحيبهم بمعاونة الشباب المصريين الدارسين الجدد ومنحهم النصائح اللازمة للفترة القادمة.