شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر الشريف يدين الهجمات الإرهابية فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الأزهر الشريف بشدة، الهجمات الإرهابية التي استهدفت ثلاث قرى شمال مالي، أمس الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل أكثر من 50 مدنيا وإصابة آخرين.

وشدد الأزهر على أن هذه الجرائم تؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية تسعى في الأرض فسادا، وتستبيح الدماء البريئة لأغراض دنيئة؛ ترفضها النفوس السوية، وتبرهن على تجرد هذه الجماعات من كل معاني الرحمة والإنسانية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء لمالي، قيادة وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى – عز وجل – أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.