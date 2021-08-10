شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطلع على التقرير السنوى لأسقفية الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم فى المقر البابوى بالقاهرة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية وأعضاء برنامج التخطيط والمتابعة والتقييم والمنسقين الميدانيين لتقديم التقرير السنوي لخدمة الأسقفية، وذلك بحضور نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس.



البابا تواضروس الثانى

وقد أشاد قداسته بالتقرير والجهد المبذول فى أسقفية الخدمات وأوصى بضرورة التنسيق مع مبادرة حياة كريمة فى مناطق الخدمة المتعددة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الدور الفعال للكنيسة فى العمل المجتمعى كما قال السيد المسيح: "أَنْتُمْ مِلْحُ الأَرْضِ.. أَنْتُمْ نُورُ الْعَالَمِ"، وكذلك التحضير للاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية في 30 سبتمبر2021.