شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: قلوبنا مع لبنان فى هذه الفترة الحرجة التى يمر لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تقديم الدعم للشعب اللبناني في هذه الفترة التي يعيشها، وكتب تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع تويتر، قائلاً: "قلوبنا مع لبنان، هذا البلد الشَّقيق والعزيز، نسانده وندعمه في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها، وندعو الله أن يُعجِّل بنهضته وازدهاره، وندعو الجميع إلى التحلِّي بالمسئوليَّة وإعلاء مصلحة لبنان للعبور إلى بر الأمان".

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الأمة الإسلامية بحلول السنة الهجرية الجديدة، مؤكدا أن الهجرة النبوية الشريفة كانت من أهم الأحداث الملهمة في سيرة رسولنا الكريم، وأعطت درسا إنسانيا في تعايش نبينا الكريم مع غير المؤمنين به.

جاء ذلك خلال تدوينة كتبها فضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك وتوتير، "إن الهجرة النبوية الشريفة كانت ولا تزال من أهمِّ الأحداث الملهمة والفارقة في سيرة رسولنا الكريم ﷺ، التي جسَّدت أسمى معاني التضحية والثقة في الله وتحمُّل المشاق في سبيل الدعوة إليه جلَّ وعلا، وأعطت درسًا إنسانيًّا في تعايشه ﷺ مع غير المؤمنين به".