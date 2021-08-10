شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر للتقاوى فى مصر.. شاهد رحلة إنتاج أجود التمور بمحطة البحوث الزراعية بسخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم " الخليج 365 " بثا مباشرا من داخل محطة البحوث الزراعية بسخا، وهى أكبر محطة بحثية بالشرق الأوسط ، تعمل فى مجال الزراعة وهى القاطرة البحثية الأولى فى مصر والشرق الأوسط فى مجال الزراعة.

وقال الدكتور محمد عطوة جمال الدين مدير محطة البحوث الزراعية بسخا ، أنه تم إنشاء المحطة عام 1960 وتضم 14 معهدا بحثيا يضم 40 قسما يعملون فى مناحى الزراعة أن المحطة تنتج 70% من السلالات الزراعية الموجودة بمصر وأول نشاط لنا بالمحطة هو النشاط البحثى عن طريق الأقسام الموجودة.

ويهدف نشاط المحطة إلى إستنباط أصناف جديدة عالية المحصول واستهلاكه للمياه قليل ويتحمل الجفاف أو يكون الصنف عمره قصير فى دورة النمو بحيث لا يستهلك مياه ويكون مقاوم للأمراض والحشرات ويقبل الزراعة فى المحطة والمحافظات المحيطة والمحطة بها 40 قسم يمثلون 14 معهد ومعمل مركزى.

وأهم الأنشطة هي أنشطه معهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد محاصيل القطن ، وهى من أشهر المحاصيل المنزرعة والمحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والذرة وهى من أهم المحاصيل المنزرعة فى المحافظات ، ويتم تغذية المحافظات بتلك الأصناف الجديدة.

وتم تقليل مدة الزراعة للأرز من 170 يوم إلى 120 يوم ، وتم إنتاج سلاله هجن من الذره تنتج فى 100 يوم ، وتعطى محصول عالى وتقلل نسبه إستهلاك للمياه عن طريق أصناف تتحمل الجفاف أو فترة بقائها فى الأرض قليل والصنف الهجين يتم تسجيله وبعدها يتم إنتاج تقاوى لتوزيعها على الفلاحين عن طريق شركات معتمده ، وإذا تم إجازه التقاوى يتم صرفها للمزارع.

ومن جانبه قال الدكتور سيد على عبد الحميد رئيس الفريق البحثى للقمح بالمحطة أن المركز يقدم أصناف جديده عالية فى الإنتاج متحمل للإجهادات المختلفة ونحن فى عجلة مستمرة وأصناف محل أصناف من أول صنف إلى أخر صنف وهو مصر 4 وهو أحدث أصناف القمح التى تم أستنبطها داخل المحطة ومصر 3 معامل بالمطهر الفطرى وهو أحدث صنف موجود ، وتم إكثاره والمنتج الموجود سوف يتم توزيعه على شركات القطاع الخاص والإدراة المركزية للتقاوى وسوف يتم زراعة مصر وسخا 95 سوف يتم زراعتهم العام القادم وهذه التقاوى خرجت من المحطة.

ويقول الدكتور وليد محمد رئيس فريق البحث للمحاصيل البقولية ، نحن نبشر المزارعين أننا لدينا سلالات مبشره من الفول البلدى المقاوم للأمراض ، وسيكون خلال الفترة القادمة سوف يتم طرح 3 أصناف من الفول البلدى وهو مقاوم للهالوك وهى سخا 5 وسدس 4 وسدس 5 وهما يجودان بالوجه القبلى ، ويلبيان إحتياجات المزارع فى جودة المحصول ، وأننا سوف نقدم موسم زراعى متميز العام القادم مقاوم للأمراض ونسبة إستخدام قليلة للمياه .

وهذا هو إتجاه الدولة والقيادة السياسية نحو تطور المحاصيل الزراعية ولدينا هجن تفوقت حتى فى الدول الأفريقية ، وهناك ما تفوق فى أسيوط وأسوان ، والمهم أن يكون الهجن صالح للزراعة فى 11 موقع زراعى وهناك هجن تفوق على كل الهجن الأجنبية.



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