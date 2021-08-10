شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تضبط عقارا لعلاج الكبد غير مطابق للمواصفات .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "Lolawest sachets"، يستخدم لعلاج الكبد وذلك لإحدى التشغيلات برقم 19159.

وقالت هيئة الدواء في منشور حمل رقم 19 لسنة 2021، وحصل عليه الخليج 365، إن هذه التشغيلة غير مطابقة للمواصفات من حيث الخواص الطبيعية.

ووجهت هيئة الدواء بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.

