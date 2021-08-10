المجلس الأعلى للقضاء يقر الجزء الأول للحركة القضائية

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القاهرة - سامية سيد - -ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض القاهرة - سامية سيد - -ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض -ترقية عدد ( 350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف

أقر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة اليوم، الثلاثاء، الموافق 10 من أغسطس سنة 2021 برئاسة القاضي عبد الله عمر شوضه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية لعام 2022/ 2021 المتضمن ترقية عدد (66) من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض.

كما تقرر تعيين (80) من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة بمحكمة النقض و عدد (291) نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد (331) قاض بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف وعدد( 350) رئيس من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

كما صرح رئيس مجلس القضاء الاعلي أن مجلس القضاء الأعلى راعي في الحركة القضائية المعروضة الاستجابة لرغبات رجال القضاء في التوطن مع مراعاة قوة المحاكم والأقدمية والصالح العام وكذا مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية لكل منهم.

وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى ستتلقى تظلمات السادة رجال القضاء على الحركة القضائية من باكر الأربعاء الموافق 11 من أغسطس وحتى نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 17 من أغسطس سنة 2021 حيث تتولى بحثها وعرضها على المجلس .