شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يحيل نصف العاملين بـ"تسكين الضواحى" للنيابة بسبب إسكان الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، عن إحالة قرابة نصف العاملين بإدارة تسكين حى الضواحى إلى النيابة العامة لوجود مخالفات.

وأشار المحافظ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد إجراءات غير مسبوقة في ملف الإسكان، خاصة وأن هناك عددًا كبيرًا من الوحدات تم تخصيصها للشباب ولا تزال مغلقة، متسائلا: "ايه اللي يخلي شاب أخد شقة يقفلها؟".

وأشار، إلى أن هناك شكاوى قد وردت إلى المحافظة تؤكد أن هناك عددًا من الشباب يؤجر الوحدات السكنية التي حصل عليها مقابل 2500 جنيهًا شهريًا، مشددًا على أنه لن يسمح بذلك وسيتم التعامل بكل قوة وحزم في هذا الملف.