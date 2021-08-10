شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه بضبط مستحضر لعلاج التهاب القولون.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور دورى رقم 20 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق والوحدات الحكومية من مستحضر بلاسيد تابلت لعلاج التهاب القولون من انتاج شركة سيد تشغيلات 03200091 و03200421 و 03210211، وذلك بناء علي قرار اللجنة العليا للتفتيش بجلسة 3 أغسطس 2012، مع تسليم مندوب الشركة الأحراز، بعد التعهد التام بعدم فض الأحراز إلا في ظل مفتش هيئة الدواء، مع موافاة الهيئة بالكميات التي تم تحريزها علي أن يتم إعدام الكميات .

وقالت هيئة الدواء المصرية في منشورها أنه تم ارسال منشور للشركة المنتجة لتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعة للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرة الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.