شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مد العمل بمكاتب البريد لبيع كراسات شروط "سكن لكل المصريين" لـ6 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال مسؤول بالهيئة القومية للبريد إن الهيئة اتخذت كافة الاجراءات والتدابير التي تهدف الي تيسير حصول المواطنين علي كراسات الشروط وسداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية المطروحة من وزارة الإسكان "سكن لكل المصريين" وذلك عبر مكاتب الهيئة بجميع المدن والمحافظات المطرح بها الوحدات السكنية.

وأشار المصدر إلى تشكيل غرفة عمليات ومتابعة علي مستوي الجمهورية تتابع حركة بيع كراسات الشروط بكافة مكاتب البريد كما تم مد فترة العمل بمكاتب البريد فترة مسائية ليستمر العمل بها حتي الساعة 6 مساءاً بهدف الحد من التزاحم بالمكاتب وتسهيل حصول المواطنين علي كراسات الشروط.

كما توضح الهيئة القومية للبريد أن كراسات الشروط متواجده بوفره بمكاتب البريد بجميع المدن والمحافظات المطرح بها الوحدات السكنية ولايعتد بأسبقيه الشراء لذا تناشد الهيئة المواطنين بضرورة عدم التزاحم علي مكاتب البريد واستغلال ميزة استمرار العمل بالمكاتب لفترات مسائية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الحكومة ترد على تداول فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من فيديو يزعم عدم جدوى قناة السويس الجديدة فى تحقيق أى زيادات بإيرادات القناة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاحها، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الهيئة، أنه لا صحة لعدم جدوى قناة السويس الجديدة في تحقيق أي زيادات بإيرادات القناة تزامناً مع الذكرى السادسة لافتتاحها، مُشددةً على تحقيق القناة أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021، بواقع 5.84 مليار دولار بالرغم من تأثر حركة التجارة الدولية بأزمة كورونا، مقارنة بـ 5.72 مليار دولار عام 2019/2020، كما زادت إيرادات القناة بنسبة 8.6%، لتصل إلى 3 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، مقارنة بـ 2.76 مليار دولار في النصف الأول من 2020، حيث ساهم مشروع القناة الجديدة في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي رئيسي عالمي، من خلال زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتصل إلى 97 سفينة/يوم، مقارنة بنحو 77 سفينة/يوم قبل افتتاح القناة الجديدة، والسماح بعبور السفن العملاقة حتى غاطس 66 قدماً في كلا الاتجاهين.

البطلة المصرية جيانا فاروق تصل مطار القاهرة وأتوبيس مكشوف فى استقبالها

وصلت قبل قليل، البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، إلى مطار القاهرة الدولى، على متن الرحلة رقم 653، وكان فى استقبالها فور وصولها مطار القاهرة الدولي، الأتوبيس المكشوف والذى يقلها إلى المركز الأوليمبي بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى.

وكان مطار القاهرة الدولي استعد لاستقبال اللاعبة الفائزة، وعدد من قيادات البعثة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تم وضع كافة الترتيبات بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدى إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى التى انتشر رجالها لتيسير وتسهيل الجماهير التى ستجيء لتنهئة البطلة المصرية.

من جانبها، استعدت شركة ميناء القاهرة الدولي لاستقبال الأبطال، حيث تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم من على متن الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما خصصت وزارة الطيران أتوبيسا مكشوفا يقل أفراد البعثة كما هو متبع في وصول اللاعبين الحاصلين على الميداليات.

غدا أجواء شديدة الحرارة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بالإسكندرية ومطروح من 2 ل 2.5 متر .

قطاع الأعمال: دخول 3 محالج أقطان جديدة الخدمة موسم 2021/2022

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه المرحلة.

خلال اللقاء، تناول وزير قطاع الأعمال العام الخطوات والإجراءات التى يتم اتخاذها لإقامة المزيد من محطات شحن السيارات الكهربائية، وما تضمن ذلك من تحديد للمواقع داخل المحافظات المستهدفة خلال هذه الفترة لإقامة هذه المحطات، موضحاً أنه من المقرر إنشاء 3 آلاف محطة شحن مزدوجة بتلك المحافظات، وهو ما يتيح شحن 6 آلاف سيارة كهربائية فى نفس الوقت، منوهاً إلى أنه من المستهدف الإنتهاء من تنفيذ هذه المحطات خلال عام ونصف بحد أقصى، وذلك اتساقاً مع جهود الدولة فى التوسع فى صناعة السيارات الكهربائية.

وتطرق هشام توفيق خلال اللقاء إلى الجهود المبذولة للترويج للمنتجات المصرية، والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية، وخاصة السوق الأفريقية، منوهاً فى هذا الصدد إلى ما يتم عقده من ندوات وورش عمل للتعريف بالكتالوج الإلكتروني لتلك المنتجات، لافتا إلى أنه يتم عقد تلك الندوات من خلال شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد) التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، والتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية.

وزيرة الصحة: استقبال باقى جرعات لقاح جونسون تباعا خلال الفترة المقبلة

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للصادرات والواردات بروفيسور "بنديكت أوراما"، على رأس وفد، لبحث خطة توريد شحنات لقاحات "جونسون أند جونسون" عن طريق آلية مجموعة العمل الأفريقية للحصول على لقاحات كورونا “AVAT” ، بالتعاون مع البنك الأفريقي للصادرات والواردات، ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس مدير المكتب الفني لوزير الصحة والسكان ورئيس الإدارة المركزية للدعم الفني، وكل من دكتور "جورج الومني" ودكتور عمرو كمال نائبا المدير التنفيذي للبنك الأفريقي للصادرات والواردات، ودكتور "وسام منقولا" مدير إدارة الأزمات الصحية بالمركز الأفريقي للتحكم في الأمراض والأوبئة.

وتوجهت وزيرة الصحة والسكان بالشكر لهيئة الشراء الموحد لدعمها الدائم والمستمر الذي ساهم في إدارة أزمة جائحة كورونا، كما توجهت بالشكر أيضًا للبنك الأفريقي للصادرات والواردات ومجموعة عمل “AVAT” لدعم مصر بأول دفعة من شحنات لقاح فيروس كورونا "جونسون أند جونسون" التي بلغت 261 ألفًا و 600 جرعة وصلت أمس، ضمن سلسلة من الشحنات سوف تصل مصر تباعًا، حيث من المتوقع وصول 700 ألف جرعة كدفعة ثانية خلال الفترة القادمة.

التعليم العالى: 95 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 95 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة إلى أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.