شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: صيانة منشآت السد العالى وتأهيل خزان أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، زيارة لمحافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

والتقى عبد العاطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التى تنفذها الوزارة بالمحافظة والعمل على نهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وقام الدكتور عبد العاطى بتفقد والاطمئنان على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالى ، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان اسوان القديم.

وصرح عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالى، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم فى بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني بديلاً عن النظام اليدوى، كما تفقد الدكتور عبد العاطى مفيض خزان أسوان ومحطتى الكهرباء الملحقة بالخزان.

كما تابع الدكتور عبد العاطى مع مسئولى الرى بمحافظة أسوان خطط ومعدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع بأسوان، موجهاً بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة ضبط الجودة.

ومن المقرر، زيارة لعدد من المشروعات التى تقوم بتنفيذ أنظمة الرى الحديث بأقل تكلفة واعلى كفاءه، ولقاء عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

كما زار عبد العاطى المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به لتفقد أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التى تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

