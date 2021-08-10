شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة: رحلات سياحية من 45 مدينة روسية إلى مصر قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب جورجى بوريسنكو، السفير الروسى في القاهرة، عن سعادته البالغة في عودة السياحة الروسية إلى مصر ، مقدما الشكر للخبراء المصريين والروس بعد نجاحهم فى عودة السياح الروس إلى شرم الشيخ والغردقة.

وتوقع السفير الروسى بالقاهرة في تصريحات تليفزيونية، زيادة أعداد السائحين الروس القادمين إلى القاهرة فى القريب العاجل، مضيفا: "الرحلات ستكون من كافة المدن الروسية والتي تزيد عن 45 مدينة، مشددا على أن السائح الروسى سيتمتع بالأمان في شرم الشيخ والغردقة وكافة المدن.

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولى أولى رحلات شركة مصر للطيران بطراز الايرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها 297 سائحا .، حيث كان فى استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة ، ولكونه اول خط مباشر بمصر للطيران من موسكو الي شرم الشيخ تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاتة وبعض الهدايا التذكارية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار ومراجعة تقديم شهادات ال Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب .

يذكر أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران خط منتظم بواقع 3 رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ ايام الثلاثاء والخميس والسبت بطراز الآيرباص A330-300 والذي يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الاعمال وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية بالإضافة الى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة .